نائب رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو إلى التواصل "مباشرة وعلنا" مع سوريا لترسيم الحدود البحرية

دعا نائب رئيس مجلس النواب اللبناني ​إلياس بو صعب​ إلى التواصل "مباشرة وعلنا" مع ​الحكومة السورية​ من أجل ​ترسيم الحدود البحرية​ بين البلدين.

إقرأ المزيد

وفي مقابلة مع "فرانس برس"، اعتبر بو صعب أنه "يجب أن يكون هناك تواصل من جانب الحكومة اللبنانية بطريقة مباشرة وعلنية مع الحكومة السورية، ومن دون خجل، ومن دون أن نُدخل الخلافات السياسية الإقليمية في هذا الملف".

وأضاف: "علينا أن نتواصل مع الدولة السورية علنا وأن نرسم الحدود البحرية علنا، وعلى أي حكومة قادمة أن تقوم بهذه المهمة".

وقال بو صعب إن سوريا ولبنان يعتمدان طريقتين مختلفتين لترسيم الحدود، وبالتالي "هناك خلاف كبير، قد يكون أكثر من 800 كيلومتر مربع، بل يمكن أكبر من المنطقة التي كان متنازعاً عليها بيننا وبين الإسرائيليين"، لافتا إلى أنه "لا يمكن للبنان بدء العمل والتنقيب في الرقعتين البحريتين 1 و2 الواقعتين الى الشمال من دون ترسيم حدوده مع سوريا".

المصدر: "فرانس برس"