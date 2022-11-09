مباحثات أمريكية ليبية عن رحيل المرتزقة الأجانب وتوحيد المؤسسة العسكرية

أعلن ريتشارد نورلاند، السفير الأمريكي لدى ليبيا، المبعوث الرئاسي الخاص، عن لقائه برئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الجنرال محمد الحداد.

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وذكرت السفارة الأمريكية في "تويتر" أن نورلاند أعرب خلال اللقاء عن "دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتأمين رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب وكذلك جميع القوات الأجنبية"، محذرا "من ترسيخ قدمهم في ليبيا"، على حد وصفه.

وأكمل نورلاند: "ناقشنا الجهود الواعدة لتشكيل وحدة مشتركة كخطوة أولى نحو إعادة توحيد القوات العسكرية الليبية".

المصدر: "آكي"