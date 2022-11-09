كيف تتمكن مصر من جذب السياح الروس عام 2023؟

علقت مجموعة من الخبراء المصريين على توجه السياح الروس إلى مصر، بعدما قررت شركة PEGAS Touristik توسيع جغرافية الرحلات اعتبارا من نهاية شهر نوفمبر.

إقرأ المزيد

وأكد الخبير المصري في الشؤون الروسية نبيل رشوان، أن فصل الشتاء سيكون هذا العام مزدحما بالسياح الروس في مصر.

وأشار الخبير المصري في تصريحات لـRT، إلى أن حالة الاستقرار السياسي والمجتمعي في مصر تلعب دورها في ذلك، إضافة إلى أن بعض الدول التي كانت وجهة تقليدية للسياح الروس مثل تركيا امتنعت في الفترة الأخيرة عن قبول التعامل بنظام كارت الصرف الروسي "مير" خوفا من عقوبات أمريكية، في الوقت الذي رحبت فيه مصر بالتعامل بالكارت.

وأوضح أنه بالإضافة بالطبع لحلول فصل الخريف وبدء موجات البرد في تركيا كان له أكبر الأثر في تحول السياح الروس إلى مصر، التي تعتبر وجهة تقليدية لهم خاصة في فصل الشتاء.

وتابع: "في تقديري النشاط السياحي الروسي الحالي هو عملية استطلاع للمصايف المصرية، تمهيدا حسب توقعي لفصل الشتاء الذي سيكون مزدحما بالسياحة الروسية، في الوقت الذي اختفت فيه السياحة الأوكرانية التي كانت منافسة لها، لظروف النزاع الحالى".

ووفقا للخبير المصري أن العنصر السياسي والعلاقات الاقتصادية المتنامية بين القاهرة وموسكو، هو العنصر الذي يدفع السياح الروس لجعل مصر أحد وجهاتهم الرئيسية.

من جانبه قال الباحث الجامعي المصري في روسيا عمرو الديب، إن مسألة زيادة معدلات تدفق السياحة الروسية في مصر تعد من اولويات زيادة الدخل القومي المصري والذي يعتمد في جزء مهم منه على السياحة.

ووفقا للديب تعد السياحة الروسية من أهم مصادر السياح بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث أن مصر و شواطئها من أحب الوجهات السياحية في قلوب الشعب الروسي و هذا الأمر يمكن لمسه في التعامل اليومي مع الشعب الروسي.

وتابع: "لكن في نفس الوقت من المهم معالجة أمور الدفع بأنظمة الدفع الإلكتروني الروسية أو استخدام مخططات يمكن من خلالها قبول عملة الروبل الروسية في مصر، وهذا الأمر لن يسهل فقط عملية تدفق السياحة الروسية وزيادة معدلاتها إنما سيكون أمر مهم بالنسبة للاقتصاد المصري، لأنه بذلك سيسهل عملية التبادل التجاري المصري الروسي عن طريق العملات المحلية".

من جانبه، قال رامي عادل المصري المقيم بروسيا ومؤسس الجالية المصرية هناك إن بالفعل هناك زيادة في عدد الرحلات الروسية لشرم الشيخ، والغردقة ومرسى علم ودهب، وبدأت تنهال العروض بأسعار ممتازة.

وأشار إلى أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المصري وخصوصا بعد الأزمات العالمية التي تمر بها.

وتابع: "نحن كجالية مصرية لدينا خطة سوف تنفذ في صيف 2023 بعمل عروض في أكبر حديقة في موسكو، الهدف من هذا العرض معرفة السائح الروسي بالمعالم السياحية والمنتجعات المصرية.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم