إطلاق سراح مواطنة أمريكية في السعودية بعد توقيفها في إطار قضية وصاية

أعلنت مواطنة أمريكية في السعودية الأربعاء إطلاق سراحها بعد توقيفها في المملكة على خلفية اتهامها لزوجها السعودي السابق بإجبار ابنتهما على البقاء بالبلاد بموجب قوانين الوصاية.

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أوقفت كارلي موريس الاثنين، ولم يكن مكان ابنتها تالا البالغة من العمر ثماني سنوات معروفا.

والأربعاء قالت الأم لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف "أطلق سراحي من السجن في وقت متأخر مساء أمس (الثلاثاء)"، مضيفة "تم توقيفي بسبب تغريداتي".

وفي رسالة صوتية، قالت موريس إن ابنتها معها في أمان لكنها اتهمت زوجها السابق بأخذ كل متعلقاتهما من شقتهما الفندقية.

وأوضحت "لقد ذهبت إلى المدرسة اليوم لأخذها، إنها معي الآن لكن ليس لدينا ملابس وأحذية على الإطلاق.. لقد أخذ كل شيء".

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أكد الثلاثاء أن واشنطن "على علم بتقارير تفيد بأن السيدة موريس قد اعتقلت". وأضاف أن "سفارتنا في الرياض تعمل بجد في هذه القضية. إنهم يتابعون الوضع عن كثب".

وتعرفت كارلي التي اعتنقت الإسلام بعمر 17 عاما، عبر الإنترنت على طليقها السعودي المبتعث في الولايات المتحدة في 2013 وأحبت كونه "مسلما ومحافظا".

انفصلا في 2018 وعاد لبلاده حين كانت ابنتهما تبلغ 4 أعوام، لكنه عاد وأقنعها بالسماح للطفلة بزيارة عائلته لشهر واحد فقط.

AFP

وسافرت موريس إلى السعودية مع ابنتها صيف 2019، على أمل قضاء بضعة أسابيع مع والد الفتاة. لكن بعد فترة وجيزة من وصولهما إلى الرياض، صادر وثائق سفرهما وعمل على إنجاز أوراق الطفلة لتصبح مواطنة سعودية، مما ضمن له منعها من المغادرة.

وفي سبتمبر، تلقت موريس استدعاء من النيابة العامة السعودية يشير إلى أنها تخضع للتحقيق بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، وهي خطوة قد تكون مرتبطة بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول قضيتها.

وأُبلغت بعد ذلك بأنه تم فرض منع سفر عليها، بحسب إشعار إلكتروني قالت "فرانس برس" إنها اطلعت عليه.

وقالت الأم الأميركية للكالة بعد تلقيها الإشعار :"أخشى أن يتم توقيفي في أي لحظة"، مضيفة "أكبر مخاوفي هو من سيهتم بتالا".

يأتي اعتقال موريس وسط توتر متصاعد بين الرياض وواشنطن على خلفية قرار منظمة "أوبك بلاس" خفض إنتاج النفط.

في يوليو واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات من منظمات حقوق الإنسان بسبب سفره إلى جدة واللقاء مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان متراجعا عن تعهد سابق بجعل السعودية "منبوذة" على خلفية قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

المصدر: أ ف ب