قرار من الحكومة المصرية مفاجئ لموقع "هيوومن رايتس ووتش"

عاد موقع منظمة حقوق الإنسان هيومان رايتس ووتش للعمل في مصر، وذلك بعد فترة من التوقف، بالتزامن مع مشاركة عدد من مسؤولي المنظمة في فعاليات قمة المناخ COP27 المقامة حاليا بشرم الشيخ.

وكان مسؤولون من المنظمة شاركوا اليوم في مؤتمر أقامته سناء عبدالفتاح شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ.

وطالب مسؤول بالأمم المتحدة المتظاهرين بمغادرة قاعة المؤتمر، ووقف التظاهر احتراما لقواعد الأمم المتحدة، بعد انتهاء جلسة علاء عبد الفتاح، على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ.

وأضاف مسؤول الأمم المتحدة في جلسة المطالبة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، "لو سمحتم الجلسة انتهت، أرجوكم احترام قواعد الأمم المتحدة وعدم التظاهر شكرا لكم".

كما شنت المحامية الحقوقية، نهاد أبو القمصان، هجوما عنيفا على شقيقة الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، وذلك بعد حضورها لمؤتمر أقامته شقيقته، بشأن تطورات الحالة الصحية له، على هامش مؤتمر المناخ cop 27 المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

وأفادت أبو القمصان، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24: دول مش عاوزين يسمعوا غير صوتهم، أولا في استراتيجية مش مفهومة الجلسة ساعتين ونصف، منهم ربع ساعة فقط للمناقشة وباقي الجلسة لها، وبعدين هي هاجمتني أول ما مسكت الميكرفون، وكأنها بتمارس إرهاب ضدي.

المصدر: القاهرة 24