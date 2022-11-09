الجيش الإسرائيلي يكشف طريقة تأمين حدوده مع مصر

أشاد مصدر عسكري إسرائيلي، بمدى التعاون بين الجيش الإسرائيلي ونظيريه المصري والأردني، بمكافحة التهديدات المشتركة، على الحدود.

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وأوضح المصدر أن هذه التهديدات متمثلة في تهديدات أمنية من جانب مسلحين من تنظيم "داعش" وتهديدات جنائية مرتبطة بعمليات التهريب المختلفة.

وقال المقدم إيال ليفي، قائد كتيبة إيتام (رقم 727) في الاستطلاع الحربي الإسرائيلي، للتلفزيون الإسرائيلي : "مهمتنا الأساسية حماية الحدود الجنوبية لإسرائيل، مع مصر، من مدينة إيلات الإسرائيلية على البحر الأحمر وحتى قطاع غزة، ومع الأردن من إيلات حتى البحر الميت".

وحول طبيعة عمل الكتيبة، قال:" حماية الحدود تأتي بثلاث طبقات- الأولى عبر مراقبتها على مدار الساعة بالكاميرات، الطبقة الثانية مراقبتها عبر الطائرات المُسيرات، والطبقة الثالثة والأخيرة دوريات للمقاتلين في الميدان. نظرا للتهديدات".

وأضاف: "هناك تهديدات أمنية مُتمثلة بمسلحين من تنظيم داعش في سيناء، وجنائية، متمثلة بعمليات تهريب المخدرات والأسلحة" زاعماً أن إنجازات الجيش الإسرائيلي كبيرة، في إحباط عمليات في المجالين.

وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي إنه هناك 3 أمور أساسية في مراقبة وضبط الحدود، الأولى القدرات التكنولوجية والرادارات، التي تسهل عمل المجندين بجمع المعلومات عن الخصم الجنائي، والعدو الأمني، رصده بسرعة والتعرف عليه ليلا، حتى الوصول إليه في الميدان. ثانيا قدرات المجندين والمجندات، وثالثا التعاون الوثيق مع الجانب المصري والأردني.

ونقلت قناة I24News الإسرائيلية عن مصادر عسكرية إسرائيلية أخرى قولها، إن التعاون بين الجيش الإسرائيلي ونظيره المصري يتم بشكل يومي، ويرقى إلى تنسيق أدق التفاصيل، بدءا من أماكن انتشار قوات الطرفين، وحتى أنواع أسلحتهم.

ونهاية شهر أكتوبر الماضي، أجرت الكتيبة، مناورة مشتركة مع قوات الأمن الأخرى، من الشرطة وشركات الأمن التي تحمي المستطونات الإسرائيلية القريبة من الحدود المصرية، وحتى الاطفائية والفرق الطبية، وكان تدريب يحاكى قيام خلية مُسلحة، باختراق الحدود الإسرائيلية من الجانب المصري، واقتحام بلدة إسرائيلية قريبة لارتكاب مجزرة بحق مستوطنين.

وقال ليفي:" كان علينا بحسب التدريب، القضاء على الخلية فور دخولها إلى الأراضي الإسرائيلية، ومنع أفرادها من الاقتراب الى البلدة". رافضا الكشف عن معلومات محددة لدى سلطات الجيش، حول إمكانية تنفيذ مثل هذه العملية، بالوقت القريب.

المصدر: التلفزيون الإسرائيلي