إسرائيل: إحباط عملية تهريب ضخمة عبر سيناء

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات الأمن الإسرائيلية أحبطت بداية الأسبوع الجاري محاولة تهريب شحنة مخدرات ضخمة بقيمة 1.2 مليون شيكل من شبه جزيرة سيناء المصرية إلى إسرائيل.

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وحددت قوات الجيش الإسرائيلي عددا من المشتبه بهم الذين كانوا يحاولون تهريب المخدرات من الأراضي المصرية عبر الحدود، وصادروا حقيبة تم العثور فيها على ما يقرب من 31 كجم من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 1.2 مليون شاقل أي ما يعادل (344 ألف يورو)، وتم نقلها إلى الشرطة.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أكد شهر أكتوبر الماضي أنه "أحبط محاولة تنفيذ عملية تهريب مخدرات وأسلحة من لبنان الى داخل إسرائيل، وتم اعتقال مشتبه فيه، كما عثرت على مسدسيْن ونحو 30 كيلو جرام من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 800 ألف شيكل".

المصدر: وكالات