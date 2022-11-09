"هل تستغل الشتاء القادم على أوروبا؟".. مصر تعلن ارتفاع عدد السياح في البلاد

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصائية في مصر حدوث قفزة في عدد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 85.4% في النصف الأول من العام الجاري.

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وبلغ عدد السياح 4.9 مليون سائح، مقابل 2.6 مليون العام الماضي، لكنه لا يزال أقل مقارنة بـ 6.1 مليون سائح في النصف الأول من 2019.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان بالأمس، إن عدد الليالي السياحة التي قضاها السائحين في النصف الأول من 2022 بلغ 52.6 مليون ليلة سياحية، مقابل 32.2 مليون ليلة في نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع 63.6%.

والسياحة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر إلى جانب قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج، والتي تضررت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية حيث كانت روسيا وأوكرانيا مصدرا رئيسيا لتدفق السياح.

وتسعى مصر خلال الشهور المقبلة مع دخول موسم الشتاء لجذب أعداد أكبر من السياح، خاصة من أوروبا المهددة بشتاء قارس بسبب أزمة الطاقة.

المصدر: RT