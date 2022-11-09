وزير خارجية تركيا يحدد شروط إقامة اتصالات دبلوماسية مع سوريا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ستدرس إقامة اتصالات دبلوماسية مع سوريا إذا توفرت الظروف المناسبة لذلك.

ونقلت صحيفة Aydınlık عنه القول: "فيما يتعلق بسوريا، نحافظ على موقفنا المبدئي القائم على أربعة أهداف استراتيجية: - الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي هذه الدولة، واستقرارها المستدام على أساس القرارات السياسية، والقضاء على خطر الإرهاب على حدودنا، والعودة الآمنة للسوريين إلى وطنهم".

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ووفقا له، بفضل جهود أنقرة لضمان الاستقرار في سوريا، عاد بالفعل حوالي 530 ألف سوري إلى ديارهم.

ونوه بوجود اتصالات بين الهيئات المختصة في الدولتين وقال: "إذا ظهرت الظروف المناسبة لتوسيع الاتصالات القائمة بين الهيئات المختصة لتنتقل إلى المستوى الدبلوماسي، فسنقوم أيضا بتقييم ذلك".

المصدر: نوفوستي