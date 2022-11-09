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وزير خارجية تركيا يحدد شروط إقامة اتصالات دبلوماسية مع سوريا

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وزير خارجية تركيا يحدد شروط إقامة اتصالات دبلوماسية مع سوريا
Globallookpress
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ستدرس إقامة اتصالات دبلوماسية مع سوريا إذا توفرت الظروف المناسبة لذلك.

ونقلت صحيفة Aydınlık عنه القول: "فيما يتعلق بسوريا، نحافظ على موقفنا المبدئي القائم على أربعة أهداف استراتيجية: - الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي هذه الدولة، واستقرارها المستدام على أساس القرارات السياسية، والقضاء على خطر الإرهاب على حدودنا، والعودة الآمنة للسوريين إلى وطنهم".

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ووفقا له، بفضل جهود أنقرة لضمان الاستقرار في سوريا، عاد بالفعل حوالي 530 ألف سوري إلى ديارهم.

ونوه بوجود اتصالات بين الهيئات المختصة في الدولتين وقال: "إذا ظهرت الظروف المناسبة لتوسيع الاتصالات القائمة بين الهيئات المختصة لتنتقل إلى المستوى الدبلوماسي، فسنقوم أيضا بتقييم ذلك".

المصدر: نوفوستي

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