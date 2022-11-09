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لبنان.. فرار 18 نزيلا من سجن في الكورة

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لبنان.. فرار 18 نزيلا من سجن في الكورة
Globallookpress
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أفادت وسائل إعلامية لبنانية، بأن 18 سجينا من جنسيات مختلفة فروا من سجن فصيلة أميون في الكورة شمالي البلاد، في حادثة ليست الأولى خلال العالم الحالي.

وذكرت قناة الـLBCI أن 9 من السجناء الفارين من الجنسية اللبنانية، 5 من الجنسية السورية، 2 من الجنسية الفلسطينية بالإضافة إلى سجين مكتوم القيد، مشيرة إلى أنه تم توقيف 5 سجناء حتى الساعة. 

لبنان.. فرار 18 نزيلا من سجن في الكورة

وسجل العام الحالي العديد من حالات الفرار، بدأت بهروب 32 موقوفا من نظارة التوقيف في منطقة العدلية - المتحف، في السابع من أغسطس الماضي، تبعها فرار 10 موقوفين من سجن حسبة صيدا (جنوب لبنان)، في 14 سبتمبر، ثم 6 موقوفين، فروا في السادس من سبتمبر من سجن فصيلة اهدن (شمال لبنان)، وآخرها فرار 19 موقوفا من من نظارة سراي جونية، وينتمي الفارون إلى جنسيات لبنانية وسوريا وفلسطينية.

المصدر: وسائل إعلامية لبنانية

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