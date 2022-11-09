لبنان.. فرار 18 نزيلا من سجن في الكورة
أفادت وسائل إعلامية لبنانية، بأن 18 سجينا من جنسيات مختلفة فروا من سجن فصيلة أميون في الكورة شمالي البلاد، في حادثة ليست الأولى خلال العالم الحالي.
وذكرت قناة الـLBCI أن 9 من السجناء الفارين من الجنسية اللبنانية، 5 من الجنسية السورية، 2 من الجنسية الفلسطينية بالإضافة إلى سجين مكتوم القيد، مشيرة إلى أنه تم توقيف 5 سجناء حتى الساعة.
وسجل العام الحالي العديد من حالات الفرار، بدأت بهروب 32 موقوفا من نظارة التوقيف في منطقة العدلية - المتحف، في السابع من أغسطس الماضي، تبعها فرار 10 موقوفين من سجن حسبة صيدا (جنوب لبنان)، في 14 سبتمبر، ثم 6 موقوفين، فروا في السادس من سبتمبر من سجن فصيلة اهدن (شمال لبنان)، وآخرها فرار 19 موقوفا من من نظارة سراي جونية، وينتمي الفارون إلى جنسيات لبنانية وسوريا وفلسطينية.
المصدر: وسائل إعلامية لبنانية