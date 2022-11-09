مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان يؤكد دعمه للحل السلمي للأزمة في أوكرانيا

جدد مجلس الوزراء السعودي في جلسة ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز "التأكيد على دعم المملكة للمساعي الرامية لإيجاد حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الأزمة الروسية – الأوكرانية".

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وأشار مجلس الوزراء السعودي في هذا السياق أيضا إلى "مواصلة المساهمة على الصعيد الإنساني في تخفيف الآثار الناجمة عنها".

وفي الشأن الدولي أيضا، تطرق مجلس الوزراء السعودي إلى "نتائج مشاركة المملكة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة والاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف المنعقدة على هامش أعمالها، وما أبرزته خلالها من التأكيد على الاستمرار بدعم العمل المشترك وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات العالم، والمبادرة بكل ما يسهم للوصول لعالم أكثر سلمية وعدالة، ويحقق مستقبلاً واعدا للشعوب والأجيال القادمة".

كما نقلت وكالة أنباء "واس" عن وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، قوله إن "المجلس، استعرض مجمل الأوضاع ومجرياتها في المنطقة، مشددا على مضامين البيان الصادر عن المجموعة الرباعية الدولية حول اليمن، وما اشتملت عليه من إدانة التعزيزات العسكرية لميليشيا الحوثي وهجماتها داخل اليمن التي هددت بعرقلة الهدنة، والتأكيد على الدعم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمديد الهدنة وتوسيعها، والتنفيذ الكامل لجميع شروطها".

ونُقل عن المجلس أيضا إشارته ما أكدته المملكة خلال المناقشة العامة للدورة الحادية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، من أهمية تعزيز ثقافة الحوار والتعاون والتسامح واحترام القيم النبيلة والثقافات الأخرى، واعتبار تنوّعها مفتاحا لتحقيق الازدهار والتنمية المُستدامة للشعوب والمُجتمعات".

المصدر: واس