برئاسة الملك.. مجلس الوزراء السعودي يتخذ خطوة باتجاه تعزيز الاستثمار المباشر مع تركيا

تبنى مجلس الوزراء السعودي في جلسة برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارا بالتباحث مع الجانب التركي في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

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ومن بين القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس الوزراء السعودي الذي عقد في قصر اليمامة في الرياض، تكليف وزير الاستثمار السعودي أو من ينوب عنه بـ"التباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تركيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ولفتت وكالة أنباء الأناضول من جانبها إلى أن وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح كان أقام في 27 أكتوبر الماضي، "استقبالا خاصا على شرف وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، على هامش مؤتمر (مبادرة مستقبل الاستثمار) السادس الذي عقد في العاصمة الرياض".

ونقلت الوكالة عن الفالح أنه أكد "أن رجال الأعمال السعوديين سيقومون باستثمارات في تركيا ضمن مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا والعقارات والطاقة".

كما اشير إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كان بحث أواخر سبتمبر الماضي في الرياض "مع متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ووزير الخزانة والمالية، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات".

وتقول البيانات الرسمية أن الصادرات التركية إلى السعودية، سجّلت "نموا بنسبة 180 بالمئة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل عائداتها إلى 420.9 مليون دولار".

ولفتت وكالة أنباء الاناضول إلى أن تركيا والسعودية تجمعهما "علاقات تاريخية لا سيما على مستوى دعم قضايا الأمة والتعاون الثنائي في المجالات كافة وخاصة الاقتصادية، ومنذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التاريخية للمملكة في أبريل بدأت تتنامى أكثر في مختلف المجالات".

المصدر: واس + الأناضول