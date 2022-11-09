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الجيش السوري يعترض رتلا أمريكيا في محيط تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي

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الجيش السوري يعترض رتلا أمريكيا في محيط تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي
RT
الجيش السوري يطرد رتلا أمريكيا من محيط تل تمر بريف الحسكة
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اعترض حاجز للجيش السوري رتلا للقوات الأمريكية في محيط تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي وطرده من المنطقة.

وذكرت مصادر لوكالة "سانا" أن حاجزا للجيش السوري عند قرية قبور الغراجنة في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، اعترض رتلا عسكريا أمريكيا من 8 عربات".

وأكدت أن القوات السورية منعت الرتل من دخول القرية وطردته من المنطقة.

وكان عناصر الجيش السوري اعترضوا في الـ 21 من أكتوبر 2022 رتلا للقوات الأمريكية مؤلفا من 5 مدرعات عسكرية وشاحنة صغيرة، ومنعوه من العبور إلى منطقة منصيف جنوب شرق مدينة القامشلي.

كما منع الجيش في الثالث عشر من سبتمبر 2022 رتلا للقوات الأمريكية مؤلفا من 4 مدرعات عسكرية وشاحنة صغيرة، ومنعوه من العبور إلى منطقة منصيف جنوب شرق مدينة القامشلي.

المصدر: سانا

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