مصر.. مصرع 3 أشخاص إثر انهيار بناية من 5 طوابق بالجيزة (فيديو)

انتشلت فرق الدفاع المدني في مصر يوم الثلاثاء، 3 جثث من تحت أنقاض بناية من 5 طوابق انهارت في حي إمبابة بالجيزة، فيما يتواصل البحث عن أحياء تحت الأنقاض.

وأفاد موقع "الوطن" المصري بأنه حوالي في الخامسة من مساء الثلاثاء، فوجئ سكان شارع علي بسيوني بعزبة الصعايدة التابعة لدائرة قسم شرطة إمبابة، بانهيار بناية مكونة من 5 طوابق.

وأضاف أن شابا يبلغ من العمر 33 سنة أصيب في الحادث، وأن قوات الحماية المدنية والإنقاذ تمكنت من إخراج سيدة من تحت أنقاض على قيد الحياة.

وبحسب شهود العيان فإن المنزل كان آيلا للسقوط ورفض صاحبه ترميمه.

وتداولت وسائل إعلام مصرية صورا للمبنى المنهار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية