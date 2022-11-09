مصر.. وزير النقل يعلن بدء تجميع السيارات الكهربائية

أعلن وزير النقل والمواصلات المصري، الفريق كامل الوزير، أن مصر ستبدأ خلال شهر نوفمبر الحالي تجميع السيارة الكهربائية بالتعاون مع شركتي "منصور شيفرولية" و"جنرال موتورز".

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مؤتمر المناخ الدولي في شرم الشيخ، إن وزارة النقل المصرية نجحت في تحويل مدينة شرم الشيخ لأول مدينة مصرية للنقل الحضري الذكي الأخضر المستدام بالكامل وذلك في خمسة أشهر فقط.

وأضاف أن منظومة النقل الأخضر في شرم الشيخ تشغّل 260 حافلة، منها 120 تعمل بالغاز و140 بالكهرباء.

وصرح بأنه تم تفعيل بروتوكول مع شركة "غازتك" لإعادة ملء الحافلات أثناء فعاليات "COP27" بشرم الشيخ.

وأشار إلى الشراكات المتعددة والشاملة بين مصر والإمارات في مختلف المجالات وعلى مستوى وزارة النقل وشركة "إسكندرية" لتداول الحاويات ومحطات ميناء العين السخنة من خلال موانئ دبي العالمية، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون والشراكة بين مصر والإمارات.

المصدر: وام