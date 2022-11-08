السعودية تفوض وزير خارجيتها بتوقيع ميثاق أممي للقضاء على الاستغلال والاعتداء الجنسيين

فوضت السعودية وزير الخارجية أو من ينوبه بالتباحث والتوقيع على الميثاق الطوعي لدعم الالتزام المتبادل والتضامن، والقضاء على الاستغلال والاعتداء الجنسيين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن مجلس الوزراء قرر يوم الثلاثاء تفويض وزير الخارجية أو من ينوبه بالتباحث والتوقيع على الميثاق الطوعي بين الدول والأمين العام للأمم المتحدة لدعم الالتزام المتبادل والتضامن والقضاء على الاستغلال والاعتداء الجنسيين في منظومة الأمم المتحدة.

وأفادت بأن الخطوة التالية تتمثل في رفع النسخة النهائية الموقعة للمسؤولين في المملكة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وكانت الأمم المتحدة قد اقترحت في العام 2017 الاتفاق الطوعي على جميع الدول الأعضاء التي تدعم عمليات الأمم المتحدة على أرض الواقع، وما إذا كانت مساهمتها في سياق بعثات حفظ السلام أو تلك الإنسانية أو الإنمائية أو غير ذلك، وما إذا كانت تتألف من أفراد نظاميين أو مدنيين، أو في إطار ولايات مجلس الأمن.

وأكدت أن الهدف من الاتفاق بين الأمين العام وفرادى الدول الأعضاء، هو توجيه إشارة إلى عالم الالتزام المشترك والمساءلة المتبادلة من جانب الأمم المتحدة والدول الأعضاء بشأن منع ومعالجة الاستغلال والانتهاك الجنسيين.

والاتفاق هو دليل على الإرادة السياسية لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين، والمطالبة بالمساءلة وتقديم الدعم المجدي للضحايا.

كما يحدد بيانا بالالتزام يستند إلى القيم المشتركة، فضلا عن التزامات محددة من جانب الأمم المتحدة والدول الأعضاء الموقعة على حد سواء.

المصدر: واس + موقع الأمم المتحدة