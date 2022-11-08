بينهم أطفال ونساء.. نادي الأسير الفلسطيني يعلن تسجيل 6 آلاف حالة اعتقال منذ مطلع 2022

أعلن نادي الأسير الفلسطيني تسجيل نحو 6 آلاف حالة اعتقال طالت الفلسطينيين وشملت أطفالا ونساء منذ مطلع العام الجاري على أيدي القوات الإسرائيلية.

وقال النادي في بيان يوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل اعتقال 141 سيدة، و739 طفلا، وأن الجيش الإسرائيلي أصدر خلال الـ10 أشهر الماضية 1829 أمر اعتقال إداري.

وافاد بأن مدينة القدس سجلت أعلى حالات الاعتقال حيث بلغت نحو 2700 حالة.

وأكد النادي أن "العام الجاري هو الأشد تنكيلا بالمعتقلين وعائلاتهم، مقارنة مع السنوات القليلة الماضية".

وذكر في بيانه أن تنفيذ عمليات الإعدامات الميدانية مستمر، بالإضافة إلى تزايد أعداد الجرحى المعتقلين، سواء من تم اعتقالهم بعد إطلاق النار عليهم مباشرة، أو من جرى اعتقالهم بعد فترات من إصابتهم.

كما أشار إلى ارتفاع لفت أعداد الجرحى في السجون الإسرائيلية ما أدى إلى تزايد الحالات المرضية الصعبة التي تحتاج إلى متابعة صحية حثيثة، مؤكدة أن عددا منهم يواجهون مخاطر حقيقية على حياتهم.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية