الحكومة السورية تقر مشروع قانون جديد للإعلام

وافق مجلس الوزراء السوري على مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد، بديلا عن القانون الحالي الذي أقر بعد أشهر على بدء الأزمة في البلاد عام 2011.

وزارة الإعلام السورية قالت إن الموافقة على الصك الجديد جاءت بهدف "إيجاد قانون عصري يتماشى مع التطورات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال وخاصة في الأمور الإجرائية التي لم يشملها القانون النافذ والمتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي واعتماد مكاتب إعلامية لوسائل الإعلام غير السورية ومراكز البحوث الإعلامية واستقصاء الرأي ومراكز التدريب".

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء وافق على الصك بعد "استدراك جميع الملاحظات المبداة على المشروع في جلسة سابقة ليكون متكاملا ويناسب بيئة العمل الإعلامي المعاصر بمختلف جوانبه".

وكانت الوزارة تبحث القانون الجديد منذ سنوات ليكون بديلا عن قانون الإعلام الساري في البلاد، والذي صدر في سبتمبر من عام 2011، وفي المرسوم التشريعي رقم 108 لذلك العام.

المصدر: موقع وزارة الإعلام السورية + RT