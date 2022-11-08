وزير الدفاع السعودي: نسعى لرفع مستوى العمل الدفاعي الخليجي المشترك لمواجهة المخاطر والتهديدات

صرح وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، بأن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لتعزيز أوجه التعاون بينها، ورفع مستوى العمل الدفاعي الخليجي المشترك.

وترأس الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز يوم الثلاثاء، الاجتماع التاسع عشر لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج.

وأكد في كلمته سعي المجلس إلى رفع مستوى قواته المسلحة لتكون سدا منيعا ودرعا واقيا لمواجهة المخاطر والتهديدات، وتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة، وحماية المصالح الوطنية والموارد الاقتصادية.

كما شدد على أهمية تعزيز أوجه التعاون المختلفة بين دول المجلس للمحافظة على مدخرات أوطانها ومكتسبات شعوبها، وتعزيز منجزاتها، وتحقيق تطلعات وطموحات قادتها.

وتناول الاجتماع العديد من موضوعات العمل العسكري المشترك المدرجة على جدول الأعمال والتي اتُخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة لها.

كما أكدنا على تعزيز أوجه التعاون المختلفة بين دول المجلس، وأن نسعى جميعًا إلى رفع مستوى العمل الدفاعي الخليجي المشترك، لنكون -بحول الله- سدًا منيعًا، ودرعًا واقيًا لمواجهة المخاطر والتهديدات، وتحقيق الأمن والاستقرار لمنطقتنا. pic.twitter.com/nCrY55ZoW7 — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) November 8, 2022

المصدر: واس