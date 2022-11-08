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السوداني بشأن مقتل مواطن أمريكي في بغداد: التحقيقات مستمرة والأمن خط أحمر

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السوداني بشأن مقتل مواطن أمريكي في بغداد: التحقيقات مستمرة والأمن خط أحمر
AFP
رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني
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أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات مستمرة بشأن مقتل مواطن أمريكي في بغداد الليلة الماضية.

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وقال خلال مؤتمر صحفي إن "المواطن الأمريكي الذي قتل أمس، يقيم في بغداد منذ عامين ويتواصل مع الناس ويقدم خدماته في تعليم اللغة الإنجليزية".

وأضاف أن "من يريد اختبار الحكومة في ملف الأمن، فهذا اختبار فاشل، فالأمن خط أحمر".

وأشار السوداني إلى أن "التحقيقات مستمرة منذ الليلة الماضية".

ومساء أمس الاثنين أفاد مراسل RT في العراق، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا مواطنا أمريكيا في منطقة الكرادة وسط بغداد.

المصدر: RT

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