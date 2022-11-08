الحوثيون يتهمون التحالف العربي باحتجاز سفينة محملة بالوقود رغم حصولها على تصريح أممي

أعلنت شركة النفط اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية أن "التحالف العربي بقيادة السعودية احتجز اليوم الثلاثاء سفينة "ديتونا" المحملة بالديزل، رغم تفتيشها القسري في جبوتي".

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وعلى صفحته في "تويتر"، كتب المتحدث باسم شركة النفط عصام المتوكل: "لا يزال تحالف العدوان الأمريكي السعودي يمارس أعمال القرصنة والتقطير في إدخال سفن الوقود التي تحمل طابع إنساني، حيث قام اليوم باحتجاز سفينة الديزل "ديتونا"، بالرغم من خضوعها للتفتيش القسري في جبوتي".

وأضاف: "كل هذه الأعمال الهدف منها زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني".

لا يزال تحالف العدوان الأمريكي السعودي يمارس اعمال القرصنة والتقطير في ادخال سفن الوقود التي تحمل طابع إنساني حيث قام اليوم بإحتجاز سفينة الديزل " ديتونا " بالرغم من خضوعها للتفتيش القسري في جبوتي ,وكل هذه الأعمال الهدف منها زيادة معاناة ابناء الشعب اليمني. pic.twitter.com/BIgpVnsnyL — عصام المتوكل (@YPCSpokesperson) November 8, 2022

المصدر: RT