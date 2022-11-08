 
مباشر

الحوثيون يتهمون التحالف العربي باحتجاز سفينة محملة بالوقود رغم حصولها على تصريح أممي

أخبار العالم العربي

الحوثيون يتهمون التحالف العربي باحتجاز سفينة محملة بالوقود رغم حصولها على تصريح أممي
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u4wb

أعلنت شركة النفط اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية أن "التحالف العربي بقيادة السعودية احتجز اليوم الثلاثاء سفينة "ديتونا" المحملة بالديزل، رغم تفتيشها القسري في جبوتي".

إقرأ المزيد
مهدي المشاط: الوضع في اليمن كالقنبلة الموقوتة لا هدنة ولا حرب
مهدي المشاط: الوضع في اليمن كالقنبلة الموقوتة لا هدنة ولا حرب

وعلى صفحته في "تويتر"، كتب المتحدث باسم شركة النفط عصام المتوكل: "لا يزال تحالف العدوان الأمريكي السعودي يمارس أعمال القرصنة والتقطير في إدخال سفن الوقود التي تحمل طابع إنساني، حيث قام اليوم باحتجاز سفينة الديزل "ديتونا"، بالرغم من خضوعها للتفتيش القسري في جبوتي".

وأضاف: "كل هذه الأعمال الهدف منها زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا