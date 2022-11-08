تمتد إلى 2026.. خطة جديدة للتعاون الاستراتيجي بين الجزائر والصين

وقعت الجزائر والصين على الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين للفترة بين2022 و2026.

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وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان يوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية رمطان لعمامرة، وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، وزير الخارجية، وانغ يي، أعلنا بشكل مشترك عن التوقيع على "الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل بين الجزائر والصين للسنوات 2022-2026".

وحسب الخارجية، تعد هذه الخطة الثانية من نوعها في مجال التعاون الاستراتيجي الشامل التي تم التوقيع عليها بين البلدين منذ إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجزائر والصين.

وأوضح البيان أن هذه الخطة تهدف إلى "مواصلة تكثيف التواصل والتعاون بين الجزائر والصين، في كافة المجالات بما فيها الاقتصاد والتجارة والطاقة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والفضاء والصحة والتواصل الانساني والثقافي، إضافة إلى تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين".

وحسب بيان الوزارة، يعتزم الطرفان انتهاز فرصة تنفيذ هذه الخطة الخماسية لتعميق التعاون العملي بينهما في كافة المجالات، بما يضمن استمرار إثراء مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

تم التوقيع على "الخطة الخماسية للتعاون الاستراتيجي الشامل بين الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية للسنوات 2022-2026" 🇨🇳🇩🇿https://t.co/Od1ns4sxcVpic.twitter.com/0KHBk716NT — Embassy of China in Algeria 中国驻阿尔及利亚使馆 (@ChinaEmbAlgeria) November 8, 2022

المصدر: الإذاعة الجزائرية