الاجتماع التنسيقي لصيغة أستانا حول سوريا في 22 و23 نوفمبر الجاري

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بأن الاجتماع التنسيقي لصيغة أستانا بشأن سوريا سيعقد يومي 22 و23 نوفمبر الجاري.

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جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين، حيث تابع بوغدانوف بأن هناك اتفاقا بين الدول الضامنة، تركيا وإيران والمشاركين السوريين وكذلك الدول ذات صفة المراقب بهذا الشأن، حيث تمت مناقشة مشاركة الأردن كدولة مراقب، وكذلك العراق ولبنان.

وشدد بوغدانوف على أن لهذه الدول "اهتماما كبيرا بما يحدث في سوريا"، مشيرا إلى أن هناك تقدما في المفاوضات مع تركيا بشأن رحلات الطيران الروسي إلى سوريا.

المصدر: نوفوستي