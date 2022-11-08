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الجيش اللبناني يتدرب على طرق "التعامل مع المتظاهرين"

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يتدرب على طرق
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ تمارين تحاكي التعامل مع المتظاهرين وتنفيذ مداهمات وتوقيف أشخاص ومطلوبين، بالاشتراك مع فرق تدريب أمريكية وبريطانية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني إن وحدات من الجيش في مناطق: عمشيت، طرابلس، جبيل، بيروت، صيدا، نفذت تمارين تحاكي التعامل مع المتظاهرين وتنفيذ مداهمات وتوقيف أشخاص ومطلوبين، مبينة أن هذه التمارين تندرج في إطار التدريب حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب SOFEX2022 الذي ينفذ بالاشتراك مع فرق تدريب أمريكية وبريطانية.

المصدر: RT

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