الجيش اللبناني يتدرب على طرق "التعامل مع المتظاهرين"

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ تمارين تحاكي التعامل مع المتظاهرين وتنفيذ مداهمات وتوقيف أشخاص ومطلوبين، بالاشتراك مع فرق تدريب أمريكية وبريطانية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني إن وحدات من الجيش في مناطق: عمشيت، طرابلس، جبيل، بيروت، صيدا، نفذت تمارين تحاكي التعامل مع المتظاهرين وتنفيذ مداهمات وتوقيف أشخاص ومطلوبين، مبينة أن هذه التمارين تندرج في إطار التدريب حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب SOFEX2022 الذي ينفذ بالاشتراك مع فرق تدريب أمريكية وبريطانية.

نفّذت وحدات من الجيش في مناطق: عمشيت، طرابلس، جبيل، بيروت، صيدا، تمارين تحاكي التعامل مع المتظاهرين وتنفيذ مداهمات وتوقيف أشخاص ومطلوبين.

تندرج هذه التمارين في إطار التدريب حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب #SOFEX2022 الذي ينفذ بالاشتراك مع فرق تدريب أميركية وبريطانية. pic.twitter.com/0tnulufWe5 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 8, 2022

المصدر: RT