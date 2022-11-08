العراق.. الحكم على ضابط كبير بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قرار حكم حضوري بحق ضابط كبير، بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع، مبينة أن الحكم يقضي بالحبس والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.

الدائرة القانونية في الهيئة، وفي معرض حديثها عن قرار الحكم في القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة قرار حكم حضوري بحق ضابط كبير في أحد الأجهزة الأمنية يحمل رتبة لواء، يقضي بحبسه عن جريمة حصول زيادة في أمواله المصرح بها أثناء وجوده في الخدمة وعجزه عن إثبات مشروعية تلك الزيادة، وبغرامة مالية قدرها 775350959 مليون دينار عراقي.

وأوضحت أن القرار تضمن أيضا رد قيمة الكسب غير المشروع، وعدم إطلاق سراحه إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، مشيرة إلى أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة، وعجز المتهم عن إثبات مشروعية الزيادة في أمواله المصرح بها في استمارة الذمة المالية أثناء فترة عمله بصفة ضابط برتبة لواء، والتي تثبت وجود تضخم في أموال المدان، توصلت إلى القناعة التامّة بمقصريّة المتهم فقرّرت الحكم عليه بالحبس والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، فضلا عن تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

المصدر: RT