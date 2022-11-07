محمد بن سلمان يبرق للسيسي بشأن "الشرق الأوسط الأخضر"
Legion-Media
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بعث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان برقية شكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد مغادرته شرم الشيخ، حيث حضر "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن سلمان أعرب في البرقية عن شكره للسيسي لاستضافة القمة.
يشار إلى أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، تقدم "خارطة طريق طموحة وواضحة للعمل المناخي الإقليمي، مما يضمن تنسيق الجهود، واتباع نهج موحد لمواجهة تَبِعات تغير المناخ على دول المنطقة".
المصدر: وكالة الأنباء السعودية