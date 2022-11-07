السعودية..القبض على 10 أشخاص لضلوعهم بحرق سيارة وإطلاق نار إثر خلافات في الاتجار بالمخدرات (فيديو)

أعلن الأمن السعودي اليوم الاثنين القبض على 10 أشخاص لضلوعهم في حادث إشعال سيارة وإطلاق للنار في معرض للسيارات.

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وأعلنت الداخلية السعودية أن "شرطة منطقة الرياض قبضت على 8 مواطنين ووافد من القبائل النازحة بعد تداول محتوى مرئي يتضمن اشتعال مركبة وإطلاق نار في معرض للسيارات، نتج عنه إصابة شخصين نقلا إلى المستشفى".

وأشارت إلى أنه "بالتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية، تم القبض على مواطن آخر، وتبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة وقعت لخلافات بينهم في الاتجار بالمخدرات"، لافتة إلى أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وتم تحديد هوية متهمين آخرين، وجار استكمال القبض عليهم".

شرطة منطقة #الرياض :



القبض على (10) أشخاص لضلوعهم في حادثة اشتعال مركبة وإطلاق نار، بالتنسيق مع شرطة المنطقة #الشرقية، لخلافات بينهم في الاتجار بالمخدرات.

- pic.twitter.com/jna8VqUH5k — المجلة السعودية الأخبارية (@SNM_N8) November 7, 2022

المصدر: "واس"