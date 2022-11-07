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مصادر لـ RT: وزير الداخلية العراقي يشكل فريقا للتحقيق في مقتل مواطن أمريكي ببغداد

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مصادر لـ RT: وزير الداخلية العراقي يشكل فريقا للتحقيق في مقتل مواطن أمريكي ببغداد
Globallookpress
العراق
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قالت مصادر مطلعة لـRT مساء يوم الاثنين بأن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، شكل فريقا للتحقيق في مقتل مواطن أمريكي ببغداد.

وأضافت المصادر أن الفريق يضم قادة كبار من وكالة الاستخبارات الاتحادية.

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وأشار مراسل RT في العراق إلى السفارة الأمريكية في بغداد لم تصدر أي بيان بشأن الحادثة.

وفي وقت سابق، أفاد المراسل بأن مسلحين اغتالوا مواطنا أمريكيا في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المواطن الأمريكي يعمل مدرسا للغة الإنجليزية في إحدى مراكز تعليم اللغات.

وقالت تقارير إن المواطن الأمريكي يدعى ستيفن إدوارد ترول 45 (عاما)، وقد تم إطلاق النار عليه من قبل مجهولين أثناء قيادته لمركبته نوع "برادو" في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

جدير بالذكر أن ستيفن إدوارد ترول، كان قد نشر في السنوات الماضية صورا على "تويتر" أعرب فيها عن حبه للعراق وشعبه.

المصدر: RT

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