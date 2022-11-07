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15 وافدا مصريا يعتدون بالضرب على مفتشي "التجارة" بمنطقة الضجيج في الكويت

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15 وافدا مصريا يعتدون بالضرب على مفتشي
AP
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أفادت صحيفة "القبس" بأن مفتشي وزارة التجارة في الكويت تعرضوا للضرب على أيدي وافدين مصريين أثناء حملات تفتيش على محلات بيع الأثاث في محافظة الفروانية.

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وأوضحت "القبس" نقلا عن مصادر مطلعة أن موظفي التجارة قاموا بإبلاغ رجال وزارة الداخلية الذين قاموا بدورهم بالقبض على 15 وافد أعاقوا عمل مفتشي وزارة التجارة وتعدوا عليهم بالضرب، وقاموا بكسر أجهزة "آيباد" الموظفين الذين يقومون بتسجيل المخالفات التجارية من خلالها".

وبحسب "القبس"، فإنه من المتوقع أن يتم إبعاد الوافدين المعتدين خلال الـ48 ساعة القادمة، بعد التثبت من هويتهم عبر الكاميرات المنتشرة في المجمع التجاري محل الحادثة بمنطقة الضجيج.

المصدر: "القبس"

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