تابوت فرعوني بطول 3 أمتار.. ضبط عملية تنقيب عن الآثار في مصر

كشفت التحقيقات في قضية التنقيب عن الآثار في مدينة عين شمس المصرية أن 8 من المتهمين وصلوا إلى مقبرة أثرية تحوي تابوتا فرعونيا، وشرعوا في البحث عن وسيلة لبيعه وتهريبه لخارج البلاد.

ونشر موقع "القاهرة 24" نص التحقيقات في القضية التي أسند للمتهمين فيها جرم تكوين تشكيل عصابي لتهريب الآثار خارج البلاد.

وحسب الموقع، فقد اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، وتم التوصل إلى مكان التنقيب والحفر، كما تبين وجود مقبرة أثرية داخلها تابوت غرانيتي ضخم يصل طوله إلى 3 أمتار وعليه نقوش فرعونية.

أحد المتهمين يعمل رئيسا لمجلس إدارة شركة لإدارة الفنادق، ويظهر من التحقيقات أنه أنكر جميع المتهم المنسوبة إليه، وقال إنه تعرف على المتهم الأول في القضية، ليستأجر منه مخزنا، ضبط بداخله قطع أثرية، في منطقة عين شمس ليضع به معدات قديمة خاصة بالفنادق.

وكانت الأجهزة الأمنية حددت أفراد "التشكيل العصابي" الثمانية، بعد اتفاق المتهمين على الاشتراك في الحفر أسفل عقار للتنقيب عن الآثار.

المصدر: "القاهرة 24"