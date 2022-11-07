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العراق.. الإعلان عن مقتل ضابط كندي في بغداد

أخبار العالم العربي

العراق.. الإعلان عن مقتل ضابط كندي في بغداد
Globallookpress
العراق.. الإعلان عن مقتل ضابط كندي في بغداد
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أعلنت القوات الكندية يوم الاثنين مقتل ضابط تابع لها في ظروف غامضة بالعاصمة العراقية بغداد.

وذكرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة الكندية على "تويتر"، أن العضو في القوات المسلحة الكندية الكابتن إريك تشيونغ توفي يوم السبت 5 نوفمبر في ظروف لا صلة لها بميدان القتال.

وأضافت القوات الكندية أن "قواتها في بغداد تحقيق حاليا في ظروف الوفاة".

وكان الكابتن إريك تشيونغ ضابط عمليات في مقر قيادة مجموعة اللواء الكندي 38 ومقره في وينيبيغ، مانيتوبا.

ويعمل في بغداد كمسؤول تنفيذي لمديرية الاتصالات الاستراتيجية لقوة العمل المشتركة - عملية العزم الصلب.

وفي وقت سابق، أقدم مسلحون مجهولون على قتل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية، بعد إطلاق النار على سيارة مدنية ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

المصدر: RT + "تويتر"

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