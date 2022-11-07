مصر.. إحالة أوراق مدان بقضية "خلية العمرانية" لمفتي الجمهورية

أحالت الدائرة الأولى إرهاب في مصر اليوم الاثنين أوراق مدان بقضية "خلية العمرانية" الإرهابية لمفتي الجمهورية، وأجّلت الحكم على آخرين في القضية حتى الـ7 من فبراير 2023.

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وفي التفاصيل، قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إحالة أوراق متهم للمفتي، وهو من بين 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش العمرانية"، فيما تم حجز الحكم على 22 متهما للحكم في جلسة 7 فبراير 2023.

وكان ممثل النيابة العامة قد تلا سابقا أمر إحالة المتهمين، حيث جاء فيه: "المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، بأن تولى تأسيس خلية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحه دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها".

ووجهت النيابة العامة للمتهم "ه. ع" محبوس، تهمة بأنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ18، تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة نارية.

المصدر: "اليوم السابع"