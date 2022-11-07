العراق.. اغتيال مواطن أمريكي وسط بغداد (صور)

أفاد مراسل RT في العراق، يوم الاثنين، بأن مسلحين اغتالوا مواطنا أمريكيا وسط بغداد.

وذكر مراسلنا أن مسلحين مجهولين اغتالوا مواطنا أمريكيا في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المواطن الأمريكي يعمل مدرسا للغة الإنجليزية في إحدى مراكز تعليم اللغات.

وقالت تقارير إن المواطن الأمريكي يدعى ستيفن إدوارد ترول 45 (عاما)، وقد تم إطلاق النار عليه من قبل مجهولين أثناء قيادته لمركبته نوع "برادو" في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

#قبل_قليل

اغتيال مواطن امريكي يعمل بمنظمة اغاثية بشارع الصناعة وسط #بغدادpic.twitter.com/ZZ4Or2jWdV — عبدالله النجار - Abdullah Alnajjar (@AbdulaAlnajjar) November 7, 2022

المصدر: RT