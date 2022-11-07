تونس.. أهالي المفقودين في جرجيس يقتحمون "مقبرة الغرباء" ويفتحون القبور (صور + فيديو)

أفادت وسائل إعلام تونسية يوم الاثنين، بأن أهالي المفقودين في مدينة جرجيس اقتحموا "مقبرة الغرباء" وفتحوا عددا من القبور هناك.

وقالت إذاعة "موزاييك" إن عائلات المفقودين في فاجعة جرجيس، تحولوا إلى مقبرة "حدائق إفريقيا" رفقة عدد كبير من أهالي المنطقة وقاموا باقتحام المقبرة وفتح عدد من القبور.

وأضافت أن ذلك جاء إثر صدور نتائج عينات الحمض النووي التي رفعتها السلطات والتي أثبتت أنها غير متطابقة لذوي المفقودين.

يذكر أن قاضي التحقيق الأول كان قد أمر في وقت سابق بغلق وتأمين المقبرة وحدّد عددا معينا من القبور (28 قبرا) والتي كانت محل شكوك لمعاينتها.

وشهد محيط المقبرة تعزيزات أمنية كبيرة دون حدوث أي مناوشات أو مواجهات مع الأهالي والمواطنين.

#جرجيس_الحزينة🥲🥲

وسط حالة من الغضب والاحتقان الأهالي في مقبرة افريقيا من اجل فتح عدد من القبور بحثا عن جثث ابنائهم الفقودين pic.twitter.com/gGShQaATWe — محمد ضيف الله (@qr8SXClCAd0Tndc) November 7, 2022

#جرجيس_الحزينة🥲🥲

الأهالي في مقبرة افريقيا من اجل فتح قبور بحثا عن ابنائهم المفقودين pic.twitter.com/ov4ugoDYXG — محمد ضيف الله (@qr8SXClCAd0Tndc) November 7, 2022

المصدر: "موزاييك"