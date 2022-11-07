تونس.. أهالي المفقودين في جرجيس يقتحمون "مقبرة الغرباء" ويفتحون القبور (صور + فيديو)
أفادت وسائل إعلام تونسية يوم الاثنين، بأن أهالي المفقودين في مدينة جرجيس اقتحموا "مقبرة الغرباء" وفتحوا عددا من القبور هناك.
وقالت إذاعة "موزاييك" إن عائلات المفقودين في فاجعة جرجيس، تحولوا إلى مقبرة "حدائق إفريقيا" رفقة عدد كبير من أهالي المنطقة وقاموا باقتحام المقبرة وفتح عدد من القبور.
وأضافت أن ذلك جاء إثر صدور نتائج عينات الحمض النووي التي رفعتها السلطات والتي أثبتت أنها غير متطابقة لذوي المفقودين.
يذكر أن قاضي التحقيق الأول كان قد أمر في وقت سابق بغلق وتأمين المقبرة وحدّد عددا معينا من القبور (28 قبرا) والتي كانت محل شكوك لمعاينتها.
وشهد محيط المقبرة تعزيزات أمنية كبيرة دون حدوث أي مناوشات أو مواجهات مع الأهالي والمواطنين.
#جرجيس_الحزينة🥲🥲— محمد ضيف الله (@qr8SXClCAd0Tndc) November 7, 2022
وسط حالة من الغضب والاحتقان الأهالي في مقبرة افريقيا من اجل فتح عدد من القبور بحثا عن جثث ابنائهم الفقودين pic.twitter.com/gGShQaATWe
#جرجيس_الحزينة🥲🥲— محمد ضيف الله (@qr8SXClCAd0Tndc) November 7, 2022
الأهالي في مقبرة افريقيا من اجل فتح قبور بحثا عن ابنائهم المفقودين pic.twitter.com/ov4ugoDYXG
المصدر: "موزاييك"