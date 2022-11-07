 
مباشر

تونس.. أهالي المفقودين في جرجيس يقتحمون "مقبرة الغرباء" ويفتحون القبور (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

تونس.. أهالي المفقودين في جرجيس يقتحمون
Globallookpress
تونس.. أهالي المفقودين في جرجيس يقتحمون مقبرة الغرباء ويفتحون قبورا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u4o2

أفادت وسائل إعلام تونسية يوم الاثنين، بأن أهالي المفقودين في مدينة جرجيس اقتحموا "مقبرة الغرباء" وفتحوا عددا من القبور هناك.

وقالت إذاعة "موزاييك" إن عائلات المفقودين في فاجعة جرجيس، تحولوا إلى مقبرة "حدائق إفريقيا" رفقة عدد كبير من أهالي المنطقة وقاموا باقتحام المقبرة وفتح عدد من القبور.

وأضافت أن ذلك جاء إثر صدور نتائج عينات الحمض النووي التي رفعتها السلطات والتي أثبتت أنها غير متطابقة لذوي المفقودين.

يذكر أن قاضي التحقيق الأول كان قد أمر في وقت سابق بغلق وتأمين المقبرة وحدّد عددا معينا من القبور (28 قبرا) والتي كانت محل شكوك لمعاينتها.

وشهد محيط المقبرة تعزيزات أمنية كبيرة دون حدوث أي مناوشات أو مواجهات مع الأهالي والمواطنين.

تونس.. أهالي المفقودين في جرجيس يقتحمون

المصدر: "موزاييك"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا