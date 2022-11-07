مهدي المشاط: الوضع في اليمن كالقنبلة الموقوتة لا هدنة ولا حرب

قال رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن مهدي المشاط، إن الوضع في اليمن كالقنبلة الموقوتة، لا هدنة ولا حرب.

وأكد المشاط في كلمة يوم الاثنين، أن حالة اللاسلم واللاحرب السائدة حاليا هي نتيجة للمستجدات الأخيرة.

وندد بالدور الأمريكي في مسألة الهدنة واصفا ذلك الدور بالخبيث والخطر، مشيرا إلى أن واشنطن لا تريد للهدنة أن تتجدد.

وأردف قائلا: "نحن أمام أطراف مستفيدة من الأزمة وهي التي تدفع الآن إلى تفجير الوضع على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي".

وصرح المشاط بأن مشاورات الهدنة كانت قد وصلت إلى مستوى جيد إلى أن وصل المبعوث الأمريكي وأفشل هذه الجهود.

وأوضح أن المبعوث الأمريكي يحاول أن يظهر في الإعلام كحمامة سلام بينما تحركاته في المنطقة تؤكد أنه بوم شؤم.

المصدر: وسائل إعلام يمنية