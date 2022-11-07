تونس تؤكد حضور 30 رئيس دولة وحكومة قمّة الفرنكوفونية في جربة

أعلن المنسق الإعلامي للدورة 18 للقمة الفرنكوفونية في تونس محمد الطرابلسي في تصريح لإذاعة "موزاييك"، أن 30 رئيس دولة وحكومة أكدوا حضورهم القمة.

كما قال محمد الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، إن العدد في ارتفاع بالنظر لعدد الدول الأعضاء في الفرنكوفونية، وعددهم 88 دولة وحكومة منها 54 عضوا و7 أعضاء منتسبين و27 ملاحظا.

وتحتضن جزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية.

ومنتصف أكتوبر 2021، أعلنت المنظمة الدولية للفرنكوفونية ووزارة الخارجية التونسية، تأجيل القمة التي كانت مقررة في تونس نهاية نوفمبر الماضي لمدة عام، بسبب جائحة كورونا.

وفي البداية، كانت القمة مقررة في جربة يومي 12 و13 ديسمبر 2020، لكنها أُرجئت أيضا بسبب كورونا إلى 20 و21 نوفمبر 2021، قبل أن يتم تأجيلها إلى نوفمبر 2022.

المصدر: "موزاييك" + وكالات