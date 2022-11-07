ملك الأردن يلتقي الرئيس الإسرائيلي في شرم الشيخ (فيديو)

التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الاثنين الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، على هامش مؤتمر المناخ الدولي في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وخلال اللقاء، أكد الملك أكد ضرورة تكثيف العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الملك على ضرورة أن تتجنب إسرائيل أية إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام.

وجدد التأكيد على أهمية أن تشمل فرص التعاون الاقتصادي في المنطقة الفلسطينيين.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الثنائية، من بينها قضية المياه والطاقة والتعاون الثلاثي بين إسرائيل والإمارات والأردن حول المياه والطاقة، بالإضافة إلى مشروع تأهيل جنوب نهر الأردن، وتعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وإسرائيل.

المصدر: RT + وكالة "بترا"