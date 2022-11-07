تونس.. عائلة مريض بمستشفى "القصاب" تعتدي على أمنيين اثنين بآلة حادة

تعرض عونا أمن بمعهد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بولاية منوبة غربي تونس الكبرى، لاعتداء بآلة حادة من قبل عائلة مريض أدلى بهوية مزيفة.

وفي التفاصيل، قالت وكالة الأنباء التونسية نقلا عن مصدر أمني، إن مناوشة جدت صباح الاثنين بين أحد الممرضين ومريض أدلى بهوية مزيفة بقسم الاستعجالي بالمعهد، مضيفا أن الأخير اتصل بأفراد عائلته الذين قدموا للمستشفى وحاولوا الاعتداء على الممرض.

وأفاد بأن عنصرين من قوات النجدة تدخلا لفض الإشكال إلا أنهما تعرضا للاعتداء من قبل المجموعة بآلة حادة، حيث أصيب الأول على مستوى البطن، والثاني على مستوى الرقبة.

وتعهدت فرقة شرطة النجدة بالتحقيق في الحادثة، والاستماع إلى المتضررين وأعوان المستشفى وبعض المتورطين في الحادث، والذين تحصن بعضهم بالفرار ومن بينهم فتاة، حسب المصدر نفسه.

وذكر المصدر الأمني أن أحد المهاجمين صادرة في حقه مذكرة تفتيش.

المصدر: وات