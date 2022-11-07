المغرب.. الشرطة تحبط مخططا لإشعال مواجهات دامية في جامعة أغادير (صور)

أحبطت قوات الأمن المغربية مخططا لإشعال مواجهات دامية في جامعة أغادير جنوب غرب المملكة.

وقال موقع "Rue 20" المغربي إن فرقة الشرطة القضائية بمدينة تيزنيت، أوقفت مساء الأحد، طالبا جامعيا يبلغ من العمر 30 عاما، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة مجموعة من الأسلحة البيضاء المصنوعة بشكل تقليدي بغرض استخدامها في ارتكاب جنايات وجنح.

وأضاف أنه جرى توقيف المشتبه به على متن حافلة للنقل العمومي متوجهة نحو مدينة أغادير.

وأشار الموقع المغربي إلى أن عملية تفتيش الحافلة أسفرت عن العثور على خمسة سواطير مصنوعة بطريقة تقليدية داخل أمتعة المشتبه به الشخصية.

وأفاد بأنه يشتبه في كونها كانت موجهة لاستعمالها في ارتكاب جنايات وجنح ضد أشخاص، في إطار صراعات الفصائل الطلابية بالجامعة.

وأكد أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات القضية، بينما لا زالت الأبحاث متواصلة لتوقيف كل من يثبت تورطه في صناعة هذه الأسلحة البيضاء أو استعمالها.

المصدر: موقع "Rue 20" المغربي