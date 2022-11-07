شاهد كيف استقبل السيسي رئيس وزراء إثيوبيا (فيديو)

عرضت فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد، لحظة استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد لحضور قمة المناخ.

واستقبل الرئيس السيسي، أبي أحمد، بترحيب وابتسامة عريضة.

ويحظى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجدول أعمال مكثف اليوم الاثنين في قمة المناخ Cop27، حيث يفتتح الرئيس فعاليات القمة العالمية للمناخ، فضلًا عن إلقاء كلمة يحدد خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية جمعاء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية