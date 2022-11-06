مغردون يتداولون تصريحات لجنرال سابق بالجيش الأمريكي يتحدث عن الاستخبارات السعودية (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات للجنرال السابق بالجيش الأمريكي جاك كاين، تحدث فيها عن الاستخبارات السعودية.

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وتصريحات الجنرال المتداولة جاءت خلال مقابلة أجراها مع قناة "فوكس نيوز" في 2 نوفمبر 2022، حيث سئل عن نفي طهران ما ورد بتقارير استخباراتية سعودية عن "هجوم إيراني وشيك محتمل".

وقال جاك كاين "أنا أصدق نظام الاستخبارات السعودية الذي يعتبر ممتازا، وخصوصا عندما يكون مركزا على إيران".

وأضاف: "بالطبع لدينا معلومات من جهتنا أيضا والإسرائيليون كذلك".

وصرح: "في العام 2019 نفذ الإيرانيون هجوما ناجحا على حقول نفطية سعودية وهنا ما يدعو للقلق، ليس الحوثيون فقط يطلقون صاروخا أو اثنين باتجاه الرياض".

وتابع قائلا: "بالمناسبة قدم السعوديين للولايات المتحدة معلومات استخباراتية بأن الإيرانيين من المحتمل أن يهاجموا أربيل، وهي مدينة في شمال العراق، والتي نشير إليها بكردستان.. حيث توجد قاعدة عسكرية أمريكية".

" أنا أصدق معلومات أجهزة الاستخبارات #السعودية ، والتي تعد متفوقة بشكل مطلق"

فريق أول أمريكي متقاعد



والموضوع عن تحركات #إيران في المنطقة المهددة لأمن المنطقة. pic.twitter.com/D8lEjgZhEI — إعلامي حر (@a_aalamihur20) November 5, 2022

المصدر: CNN + "تويتر"