مصر.. اتهام مستشفى خاص بالسويس بنسيان "قطعة شاش" طولها 30 سم في أنف طفلة (صورة)

قدم رجل بمحافظة السويس المصرية بلاغا للشرطة يتهم فيه طبيبة ومستشفى خاصا بالإهمال وتعريض حياة ابنته للخطر بعد نسيان "قطعة شاش" طولها 30 سم في أنفها.

وقال علي شريف إنه توجه لمستشفى خاص بشارع الملاحة الرئيسي بحي السويس بصحبة طفلته لإجراء عملية جراحية لإزالة اللحمية.

وأضاف في البلاغ أن الطبيبة قامت بإجراء العملية الأربعاء الماضي، وأن ابنته خرجت من المستشفى في حالة صحية متدهورة.

وأشار إلى أن الطبيبة وإدارة المستشفى أبلغوه أنه من الطبيعي أن تكون حالة الطفلة بعد إجراء العملية غير مستقرة، وسوف تتحسن خلال الساعات القادمة.

وصرح والد الطفلة بأنه الحالة الصحية لطفلته تدهور بشكل كبير وأصبحت غير قادرة على تناول الطعام وشرب الدواء.

وأفاد بأنهم فوجئوا بوجود قطعة شاش تخرج من أنف، حيث قال في بلاغه إنه تم سحب القطعة وتبين أن طولها يصل إلى 30 سم.

وأكد أنه تم التواصل مع الطبيبة التي اعتذرت وقالت إنه خطأ طبي غير مقصود.

وقرر اللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس، إحالة بلاغ صاحب محل الملابس إلى الجهات المعنية للتحقيق في الواقعة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري