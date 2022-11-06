الملك محمد السادس: أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب مشروع مهيكل يربط بين إفريقيا وأوروبا

تحدث العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه يوم الأحد بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، عن إطلاق مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب.

وصرح الملك محمد السادس بأن أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب مشروع مهيكل يربط بين إفريقيا وأوروبا.

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وقال إن مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا بالرباط، مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفي نواكشوط مع موريتانيا والسنغال، تشكل لبنة أساسية في مسار إنجاز المشروع.

وأكد أن التوقيع يعكس التزام البلدان المعنية بالمساهمة في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي وإرادتها السياسية لإنجاحه.

وأضاف أن أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب أكثر من مشروع ثنائي، بين بلدين، وإنما مشروع استراتيجي لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة وذلك لما يوفره من فرص وضمانات في مجال الأمن الطاقي، والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، بالنسبة للدول الخمسة عشر، للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إضافة إلى موريتانيا والمغرب.

وأفاد بأنه مشروع من أجل الحاضر والأجيال القادمة،و مشروع من أجل السلام، والاندماج الاقتصادي الإفريقي والتنمية المشتركة.

المصدر: وسائل إعلام مغربية