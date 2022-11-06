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تبون يصل إلى شرم الشيخ لحضور قمة المناخ الدولية

أخبار العالم العربي

تبون يصل إلى شرم الشيخ لحضور قمة المناخ الدولية
RT / el-mouradia.dz
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد ظهر الأحد إلى مدينة شرم الشيخ المصرية لحضور قمة المناخ الدولية COP 27.

ورافقه في رحلته إلى مصر، وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن 4 مقاتلات تابعة للقوات الجوية رافقت طائرة الرئيس تبون لدى إقلاعها من مطار هواري بومدين الدولي.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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