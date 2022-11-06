تبون يصل إلى شرم الشيخ لحضور قمة المناخ الدولية
وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد ظهر الأحد إلى مدينة شرم الشيخ المصرية لحضور قمة المناخ الدولية COP 27.
ورافقه في رحلته إلى مصر، وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن 4 مقاتلات تابعة للقوات الجوية رافقت طائرة الرئيس تبون لدى إقلاعها من مطار هواري بومدين الدولي.
#شاهد 👈.. سرب من الطائرات المقاتلة التابعة #للقوات_الجوية_الجزائرية ترافق طائرة الرئيس #تبون خلال رحلته نحو #مصر..👇👇#الجزائر#النهار#أخبار_النهار#الرئيس_تبون#القوات_الجوية_الجزائرية#Algerie#EnnaharTV#EnnaharInfospic.twitter.com/uU0BTQKCyv— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) November 6, 2022
الطائرة الرئاسية 🇩🇿تصل مطار #شرم_الشيخ الدولي على متنها الرئيس #تبون والوفد المرافق له استعدادً لمشاركة #الجزائر في #مؤتمر_المناخ / #قمة_المناخ . pic.twitter.com/5ypWJLBhH5— 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) November 6, 2022
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية