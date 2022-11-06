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تحقيقات في خروقات إدارية طالت المصرف العقاري وعقارات الدولة العراقية

أخبار العالم العربي

تحقيقات في خروقات إدارية طالت المصرف العقاري وعقارات الدولة العراقية
Globallookpress
الشرطة العراقية
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وجّهت وزارة المالية العراقية بتشكيل لجنة تحقيق بعد تقارير تكشف مخالفة الضوابط والتعليمات الخاصة بفرع المصرف العقاري، وفرع عقارات الدولة في الديوانية.

وجاء في بيان للمالية العراقية: "ستقوم اللجنة التي وجهت بتشكيلها وزيرة المالية طيف سامي اليوم الأحد، بإجراء كافة التحقيقات الإدارية العاجلة الخاصة بهذة القضية، والتنسيق المشترك مع "هيئة النزاهة" للوصول إلى حقيقة وطبيعة المخالفات المرصودة".

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وأضاف البيان أنه سيتم "محاسبة الجهات أو الأشخاص المتورطين بها، وتقديم من يثبت ضلوعهم بالمخالفات إلى القضاء لينالوا جزاءهم وفق ما تقرّه اللوائح والقوانين العراقية النافذة".

المصدر: RT

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