وسط أزمة مصرية إثيوبية سودانية بشأن "النهضة".. أبي أحمد في شرم الشيخ لحضور قمة المناخ

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، إلى مصر يرافقه عدد من الوزراء، لحضور قمة المناخ التي انطلقت في شرم الشيخ اليوم، وستستمر حتى الـ18 من نوفمبر الجاري.

وتأتي هذه الزيارة وسط أزمة مصرية إثيوبية سودانية بشأن رفض أديس أبابا طلب القاهرة والخرطوم بتوقيع اتفاق ملء وتشغيل سد "النهضة" المطل على نهر النيل وتجميد المفاوضات الفنية منذ عام.

ولم يتضح بعد ما إذا كان على جدول أعمال آبي أحمد لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ووفق سيمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ، سيحضر 110 من رؤساء الدول والحكومات قمة المناخ، وسيشاركون في عدد من فعالياتها.

وأشار ستيل، إلى مشاركة آلاف منظمات المجتمع المدني، و26 ألفا و500 شخص يمثلون الوفود الرسمية والهيئات، و3 آلاف و321 إعلاميا، بإجمالي 44 ألفا و174 مشاركا.

المصدر: وسائل إعلام