السيسي: بكل فخر واعتزاز وتشرف بالمسؤولیة أتطلع لافتتاح فعالیات "COP27"

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، أنه بكل فخر واعتزاز وتشرف بالمسؤولیة، يتطلع لافتتاح فعالیات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقیة الأمم المتحدة بمدینة شرم الشیخ.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال الرئيس السيسي: "بكل فخر واعتزاز وتشرف بالمسؤولیة؛ أتطلع لافتتاح فعالیات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقیة الأمم المتحدة بمدینة شرم الشیخ، "COP27" الإطاریة حول تغیر المناخ".

وأضاف السيسي: "إن الدورة الحالیة من قمة المناخ تأتي في توقیت حساس للغایة، یتعرض فیھا عالمنا لأخطار وجودیة وتحدیات غیر مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعیشة علیه".

وأكمل الرئيس المصري: "ولا شك أن ھذه الأخطار وتلك التحدیات تستلزم تحركا سريعا من كافة الدول لوضع خارطة طریق للإنقاذ، تحمي العالم من تأثیرات التغیرات المناخیة".

وتابع: "إن مصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفیذ بإجراءات ملموسة على الأرض، تبني على ما سبق، لا سیما مخرجات قمة غلاسكو واتفاق باریس".

إن الدورة الحالیة من قمة المناخ تأتي في توقیت حساس للغایة، یتعرض فیھا عالمنا لأخطار وجودیة وتحدیات غیر مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعیشة علیه.

٢/٤ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) November 6, 2022

المصدر: RT