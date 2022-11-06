العراق.. السوداني يحيل الكاظمي ووزراء حكومته إلى التقاعد

أحال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي ووزراء حكومته إلى التقاعد.

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وفي وقت سابق، ألغى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني جميع التعيينات الصادرة في عهد الحكومة السابقة بعد الانتخابات الأخيرة، المتعلقة بمناصب حكومية من المديرين العامين فما فوق.

وبرر السوداني قراره بتعارض تلك التعيينات مع قانون المحكمة الاتحادية، الذي ينص على عدم صلاحية حكومات تصريف الأعمال لإصدار أوامر التعيين.

المصدر: RT