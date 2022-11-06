سفيرة السعودية بأمريكا تكشف جوانب من شخصية الأمير بندر بن سلطان

كشفت سفيرة السعودية بأمريكا، الأميرة ريما جوانب عن شخصية والدها، الأمير بندر بن سلطان آل سعود الذي سبق وشغل منصف سفير المملكة في واشنطن.

وقالت السفيرة ريما في برنامج "The Mo Show": "هناك جانبان لوالدي، الجانب الشخصي والجانب العام، الجانب العام يخص الدبلوماسية، المحاور، وحلقة الوصل، هذا الإنسان الديناميكي صاحب الرؤية مع بعد النظر.."

وتابعت قائلة: "الجانب الشخصي هو أنه أطرف رجل قد تقابله في حياتك وشخصيته ساحرة وبارع للغاية وقصصه استثنائية، تجربته الحياتية بإمكانه إسقاطها على مستوى إنساني وهو معلم أيضا فهو يعلمني ويعلم إخوتي وأخواتي ويعلم أطفالي دروس الحياة في كل مرة نوجد فيها معه..".

وأضافت: "يبدأ (الأمير بندر) حديثه كتعليق حول ما يرد في الأخبار ثم يعود إلى تاريخ العالم إلى حين بلوغ لحظات الحياة التي عاشها وكل ذلك يرجع إلى شيء لاحظه في أحد جوانب حياتنا والعبرة التي يريد تقديمها لنا دون القول يا صديقي انت بحاجة لوقفه.. كل طفل فخور بأبيه أو معظم الأطفال، هو ما يجدر بي قوله وكان علينا مشاركته مع العالم لكن تلك اللحظات التي حظينا به لأنفسنا هي أشياء لن أنساها أبدا".

حلقة 70 مع صاحبه السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر آل سعود @rbalsaud



Episode 70 with HRH Reema Bandar Al Saudhttps://t.co/kI6Rp06kNx#لقاء_الاميرة_ريما_بندر_ذاموشو#السعوديةpic.twitter.com/ZgcuNtsQ8A — The Mo Show (@TheMoShowPod) November 5, 2022

المصدر: سي إن إن، "The Mo Show"