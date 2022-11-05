مصر.. صدور أحكام على 12 سودانيا أدينوا باستعراض القوة والعربدة في المعادي

أصدر القضاء المصري حكمه في قضية 20 شخصا من جنوب السودان أدينوا بالسكر والعربدة والبلطجة وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، واستعراض القوة بمنطقة المعادي في القاهرة.

وقضت محكمة جنوب الجيزة ببراءة 12 منهم من تهمة السكر، واكتفت بحبسهم سنتين بتهمة التشاجر والإتلاف والبلطجة واستعراض القوة.

كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص تجاه 8 متهمين قصّر، وأحالت القضية إلى محكمة الطفل بتهمة السكر والتشاجر والبلطجة وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة.

المصدر: القاهرة 24